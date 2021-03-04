Число новых случаев коронавируса в Татарстане составило 53

В Татарстане за сутки выявили 53 новых случая COVID-19, один из них оказался завозным, остальные являются контактными. 24 человека госпитализированы, 29 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — 31 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 26 новых случаев, в Набережных Челнах — восемь, в Зеленодольском районе — семь, в Нижнекамском — четыре, в Лаишевском — два, в Буинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Нурлатском, Сармановскоми и Тукаевском — по одному.

«На 4 марта в Татарстане зарегистрировано 18 184 случая COVID-19.Выздоровело за весь период 14 842, в том числе 59 за минувшие сутки», — отмечается в сообщении.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 347 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"