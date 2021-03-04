Росавиация выдала допуск на полеты из Екатеринбурга в шесть стран Авиакомпании смогут летать в Армению, Беларусь, Кипр, Израиль, Болгарию и Черногорию

Авиакомпаниям разрешили выполнять полеты из Екатеринбурга в шесть стран, говорится в приказе Росавиации. В частности, перевозчик Red Wings получил допуск на полеты в Ереван (Армения), «Уральские авиалинии» — в Ереван, Гюмри (Армения) и Подгорицу (Черногория), «Россия» — в Ларнаку (Кипр), Nord Wind — в Ларнаку и Минск (Беларусь). Летом авиакомпании «Икар» смогут летать в Бургас (Болгария), Nord Wind — в Бургас и Тель-Авив (Израиль).

При этом выдача допуска не является основанием для возобновления полетов по международным маршрутам, сообщила пресс-служба Росавиации. «Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов»,— говорится в сообщении.

Ранее Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на выполнение рейсов по двенадцати международным направлениям. Так, Azur air получила допуски на полеты из Екатеринбурга в Лондон (Великобритания), Каир (Египет), Баку (Азербайджан) и Хайкоу (Китай), Red Wings — в Баку (Азербайджан), Алматы и Шымкент (Казахстан), авиакомпания «Победа» — в Самарканд, Фергану и Наманган (Узбекистан), «Нордстар» — в Салоники (Греция), «Икар» и UTair — в Минск (Беларусь). Кроме того, авиакомпания «Северный ветер» получила допуск на выполнение рейсов из Екатеринбурга в Акабу (Иордания), Red Wings — в Актау, Атырау, Караганду, Нур-Султан, Усть-Каменогорск (Казахстан), Наманган, Фергану и Самарканд (Узбекистан), Azur Air — в город Санья (Китай), Авиастар-Ту — в Харбин (Китай).

Михаил Мананников