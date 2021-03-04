Дело о хищении 6 млн рублей «Орелоблэнерго» направят в суд

СКР по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора АО «Орелоблэнерго» Евгения Зиновьева и директора ООО «Энергоспецстрой» Андрея Пролубникова, сообщили в ведомстве. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 6 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы; ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Прокуратура Орловской области уже утвердила обвинительное заключение, сообщили в надзорном ведомстве. Теперь дело направят в Заводской райсуд Орла для рассмотрения по существу.

Как установило следствие, обвиняемые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитили более 6 млн руб. средств АО «Орелоблэнерго» путем заключения фиктивных договоров между АО «Орелоблэнерго» и ООО «Энергоспецстрой», ООО «Промэнергострой». В июне 2015 года между подконтрольным региону АО «Орелоблэнерго» и ООО «Промэнергострой» было заключено семь договоров подряда по строительству объектов электросетевого хозяйства и замене светильников наружного освещения в Орле. При этом организатором непосредственного выполнения работ по указанным договорам выступал второй соучастник преступления и созданное им юрлицо. Фактически часть работ выполнялась за счет средств и сил самого заказчика АО «Орелоблэнерго», а злоумышленники в акты о приемке выполненных работ внесли ложные сведения об их исполнении подрядными организациями.

Валерия Розбот