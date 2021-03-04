На копейский МУП возбудили дело за загрязнение озера канализационными стоками

В Копейске прокуратура и министерство экологии региона оценили последствия разлива канализационных стоков в поселке Кадровик. Установлено, что они попали на западный берег озера Курлады, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Челябинской области.

В отношении муниципального предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и транспортировании отходов производства и потребления). Материалы направлены в министерство экологии для рассмотрения по существу.

Озеро Курлады имеет большое значение для гнездования водоплавающих птиц. В том числе здесь выводят потомство кудрявые пеликаны и бакланы.

Ранее прокуратура Копейска установила, что причиной разлива фекальных стоков в поселке Кадровик, стал засор в канализационном коллекторе. Участок длиной в 3 км находится в критическом состоянии со степенью износа близкой к 100%. В 2019 году его постановили на учет как бесхозяйный объект и до настоящего момента право муниципальной собственности на него не оформлено. Прокуратура города обратилась в суд с требованием обязать администрацию Копейска принять коллектор в собственность и отремонтировать. Мэр Андрей Фалейчик получил представление с требованием ликвидировать последствия разлива.