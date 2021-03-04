Нижегородская область вошла в число регионов с высокими тарифами на вывоз мусора

Нижегородская область по итогам января 2021 года вошла в первую десятку регионов, с самыми высокими тарифами на вывоз твердых коммунальных отходов. По данным исследования, проведенного сетью аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний «Финэкспертиза», в Нижегородской области в январе тариф составил 133 рубля с человека. Это шестой результат среди всех субъектов РФ. По сравнению с январем 2020 года тариф вырос на 1,2%

В Нижегородской области тарифы на вывоз мусора формируются из расчета площади жилья для собственников многоквартирных домов и из расчета числа проживающих для частных домов.

На первом месте оказалась Московская область, где тариф составил 265,8 руб. в месяц. Второе место по абсолютным ценам занимает Ленинградская область (160,1 руб. в месяц), третье и четвертое место в рейтинге самых высоких расценок на вывоз мусора занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (156 руб. с человека) и Тюменская область (141,5 руб./чел.). Далее следуют Санкт-Петербург (134,4 руб.) Нижегородская область (133,1 руб.), Мурманская область (128,6 руб.) Ставропольский край (125,9 руб.), Коми (124,9 руб.) и Самарская область (124,4 руб.).

Самые низкие тарифы на обращение с ТКО – в Хакасии (41,9 руб.), Крыму (50 руб.), Северной Осетии (54,9 руб.) Таким образом, стоимость вывоза бытового мусора в регионах по состоянию на начало 2021 года отличается в 6,3 раза.

Андрей Репин