В Уфе за попытку дать взятку оперативнику ФСБ арестован предприниматель

Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере) в отношении 50-летнего предпринимателя. Его имя в пресс-службе регионального управления СКР не сообщают, но, по данным "Ъ-Уфа", задержанным является Владислав Иванов. Он был задержан 25 февраля в уфимском кафе «Чача-пури-хачапури» при передаче 500 тыс. руб. сотруднику УФСБ Башкирии.

По данным kartoteka.ru, господин Иванов является учредителем и владельцем нескольких уфимских предприятий, включая ООО «Уралтехресурс», которая специализируется на добыче нефти и газа, и ООО «Фирма Роско», торгующая моторным топливом.

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, деятельность одного из предприятий, которым руководит Владислав Иванов, проверяли сотрудники МВД и УФСБ республики. Предприниматель предложил оперативнику управления ФСБ 500 тыс. руб. взятки за прекращение проверки и «дальнейшее покровительство в предпринимательской деятельности». «Сотрудник ФСБ предупредил директора о незаконности предложения. Тем не менее, подозреваемый продолжил настаивать на своем предложении»,— отмечают в ведомстве.

По решению суда Владислав Иванов взят под стражу.

Анна Соколова