«Крылья Советов» в 1/4 финала Кубка России сыграют с «Динамо»

В Москве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России. Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют против столичного «Динамо», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Планируется все четвертьфинальные матчи пройдут 7-8 апреля. Однако игра с участием «Крыльев Советов» может быть перенесена, так как 7 апреля самарская команда проведет матч Футбольной национальной лиги против «Спартака-2».

В других четвертьфинальных парах сыграют представители РПЛ. Тульский «Арсенал» в родных стенах сразится с московским ЦСКА, грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Уфу», а «Сочи» на домашнем стадионе проведет матч против столичного «Локомотива».

Андрей Сазонов