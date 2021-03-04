Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап доклинических исследований своей вакцины против коронавируса, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.РФ». Завершить доклинические испытания планируется в первом квартале текущего года. Клинические испытания начнутся в июле, они продлятся несколько месяцев.

«В отличие от других вакцин вакцина ФМБА воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и вызывает развитие иммунитета не через активацию антител, а на клеточном уровне. Такой клеточный иммунитет, согласно исследованиям, может сохранятся годами»,— говорится в сообщении.

Вакцину разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Массовая вакцинация пока ведется препаратом «Спутник V», она же продвигается за рубежом.