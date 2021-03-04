Оштрафованы сотрудники волгоградского ЖКХ за нарушения при закупках

В Волгограде прокуратура установила нарушения требований законодательства о контрактной системе в деятельности МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда». В результате двоих сотрудников учреждения привлекли к административной ответственности (ч. 2 ст. 7.29, ст. 19.7.2 КоАП РФ ), им назначили штрафы. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в 2020 году муниципальное учреждение без проведения конкурентных процедур заключило контракт с единственным поставщиком на сумму более 5 млн руб. на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия. При этом заказчик, предположительно, должен был провести процедуру в форме электронного аукциона. Кроме того, ЖКХ якобы не уведомило контрольный орган в сфере закупок о заключении контракта с единственным поставщиком и не направило копию документа и обоснование его заключения.

По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры комитетом финансов Волгоградской области виновным должностным лицам назначены штрафы в размере 25 тыс. руб. и 20 тыс. руб. каждому, уточнили в облпрокуратуре.

Мария Шахрай