В 2020 году судебные приставы взыскали с должников Кубани 24,4 млрд рублей

За 2020 год кубанские судебные приставы взыскали с должников всех категорий 24,4 млрд рублей. Цифру озвучил главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко на коллегии регионального УФССП по итогам прошлого года.

Сумма, перечисленная в бюджет России, составила 11,7 млрд руб., в краевой бюджет поступило 6,3 млрд руб.

В результате исполнения производств в прошлом году обеспечены жильем 186 детей-сирот, ликвидировано 45 свалок, сохранено28 объектов культурного наследия, 37 жителей получили необходимые лекарственные препараты. Кроме того, окончено и прекращено 863 исполнительных производства о сносе незаконных строений.

Как писал “Ъ-Кубань”, после проведенного судебными приставами Краснодарского края рейда по взысканию задолженностей с нетрезвых водителей (ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»), было совершено 302 выхода по адресам проживания неплательщиков. В результате, было окончено 90 исполнительных производств. Общая сумма задолженности по ним составила 2,7 млн руб.

Наталья Решетняк