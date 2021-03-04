Лжесотрудница банка похитила у пенсионерки из Удмуртии 200 тысяч рублей

У 67-летней пенсионерки из поселка Кизнер в Удмуртии похитили 200 тыс. руб. под предлогом защиты от кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по региону.

По словам потерпевшей, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонившая убедила пенсионерку в том, что неизвестные получили доступ к ее личным данным, в связи с чем ее сбережения находятся по угрозой. Для сохранности денег она порекомендовала снять все деньги и перевести на «безопасный счет». Потерпевшая поверила злоумышленнице и перевела на указанный ей номер счета 200 тыс. руб.