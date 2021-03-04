В зону подтопления в Томской области могут попасть более 70 населенных пунктов

В уточненный перечень зон возможного подтопления во время весеннего паводка в Томской области войдут 73 населенных пункта. Из них 60 уже учтены в специальном госреестре.

«В числе 60 уже значатся Томск, Северск, Асино, Колпашево и другие»,— цитирует пресс-служба администрации региона слова начальника отдела Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Галины Мершиной. Она рассказала, что в обновленный список территорий в этом году войдут зоны, «где факт подтопления фиксировался единожды за 100 лет наблюдения». Названия зон не уточняются.

В перечне подтапливаемых территорий также числится колпашевский микрорайон Пески, где в зоне жилой застройки специалисты фиксируют стихийное разрушение береговой линии Оби. «Интенсивность берегоразрушения за последние десять лет в среднем составляет здесь 5 м в год при максимальных значениях до 20 м. На территории за дамбой, у протоки Оби с местным названием Сухая, в 30-метровой береговой зоне стоят восемь жилых домов, рекомендованных к расселению»,— сказала госпожа Мершина.

В поселке Вознесенка Асиновского района, где берег размывает Чулым, необходимо расселить около 30 жилых домов в зоне подтопления. По расчетам муниципалитета, это потребует 35 млн руб., а укрепление защитной дамы — еще 70 млн руб. Для решения проблемы администрация района и специалисты областной комиссии по ЧС создадут рабочую группу.

Всего в этом году в Сибири в зону подтопления могут попасть около 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек. В зоне риска находятся 265 социально-экономических объектов и 380 участков автодорог. В частности, в Республике Алтай может пострадать 39 населенных пунктов, в Алтайском крае — 182.

Юлия Сасевич