Сибирь дует на половодье

В этом году в Сибири в зону подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек. Учитывая большее количество снега этой зимой, чем в прошлом году, полпред президента в округе Сергей Меняйло призвал региональные власти готовиться к наиболее неблагоприятному развитию паводковой ситуации. Эксперты говорят, что в большинстве регионов почва сильно промерзла и при потеплении может не успеть впитать в себя воду. В то же время Росгидромет отмечает нехватку гидрологических постов для наблюдения в ряде регионов.



В Сибири во время предстоящего весеннего паводка может пострадать более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек. В зону риска попадают 265 социально-экономических объектов и 380 участков автодорог. «Мы должны быть готовы к наиболее неблагоприятному развитию ситуации. В округе возможно осложнение обстановки. Причины — интенсивные осадки в осенний и зимний период. Объем снега огромный, почва в отдельных районах промерзла больше нормы, а март ожидается теплее на 1–3 градуса»,— сказал на совещании в среду полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Исполняющий обязанности начальника департамента Росгидромета по СФО Николай Кусов отметил, что в случае кратковременного прихода тепла оттает лишь поверхность почвы, а в случае продолжительных температурных колебаний «весь запасенный снег не успеет впитаться в землю и пойдет в водоемы, что грозит ранним вскрытием рек, заторами льда и локальными повышениями уровня воды». По словам начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Дмитрия Орлова, по предварительным данным, наибольшая вероятность подтопления прогнозируется в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что из-за больших запасов снега на севере региона ожидаются подтопления 39 населенных пунктов, в которых проживают более 14,5 тыс. человек. Также он не исключил временного нарушения транспортного сообщения «до трех суток». «В зону подтопления могут попасть 188 участков дорог протяженностью более 73 км и 85 автомобильных мостов»,— уточнил глава республики. Для снижения влияния паводка власти региона планируют организовывать ледорезные работы, чернение дамб и берегоукрепительные работы. В соседнем Алтайском крае в зону подтопления могут попасть 182 населенных пункта, в которых расположены 16,5 тыс. жилых домов (46 тыс. человек), а также 86 объектов социально значимой инфраструктуры, сказал губернатор Виктор Томенко. Власти планируют организовать берегоукрепительные работы на оградительной дамбе.

В Новосибирске руководитель Верхне-Обского бассейнового вод­ного управления Василий Борисенко отметил «сужение на 20% сечения русла реки» в связи со строительством четвертого моста через Обь. Это «при пропуске половодья окажет существенное влияние на пропускную способность»,— сказал он. По его словам, из-за строительных работ водный пост, на данных которого основаны решения по регулированию всего местного гидроузла, выдает недостоверные показания. В группе «Вис», реализующей проект строительства моста, заявили, что все мероприятия, связанные со строительством опор моста через Обь, согласованы с уполномоченными органами, а графики работ учитывают особенности производства работ в русле реки во время паводка.

Николай Кусов сообщил, что всего на территории округа находятся 578 гидрологических постов для наблюдения, и этих мощностей для контроля ситуации сегодня недостаточно. Сергей Меняйло поручил Росгидромету оценить систему наблюдения и разработать план, что необходимо сделать, чтобы увеличить мощности. «Под угрозой территории, благополучие и жизни людей»,— отметил полпред президента. Сегодня, по его словам, в Сибири 1196 гидротехнических сооружений из которых более 180 — бесхозные. «Мы уже пятый год говорим, что бесхозных ГТС быть не должно, их количество снижается, да, но попрошу губернаторов организовать работу так, чтобы за каждое ГТС кто-то отвечал, и если они брошены, тогда берите их на свой баланс»,— сказал Сергей Меняйло, предупредив, что если «не дай бог произойдет ЧС, то спрос будет серьезный».

Юлия Сасевич