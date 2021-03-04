Еще 75 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у шести детей до 14 лет и 19 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 44 жителя Ижевска, восемь граждан из Увинского района, шесть — из Можги, пять — из Кизнерского района, четыре — из Вавожского района, три — из Алнашского района, два — из Можгинского района, по одному — из Малопургинского, Селтинского и Сюмсинского районов. При этом 81 пациент вылечился от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 28598 случаев заражения коронавирусом. Из них 364 закончились летальным исходом, 25276 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 103 заболевших находятся в тяжелом состоянии.