В Вольске после убийства ребенка возбуждено уголовное дело в отношении органов ПДН

По факту убийства пятилетнего ребенка в Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Как сообщалось ранее, тело мальчика в нижнем белье было обнаружено утром 1 марта на одной из улиц города. Установлено, что мать ребенка и ее сожитель, который в настоящее время подозревается в убийстве ребенка, проживали в Вольске с января этого года. Следствие считает, что женщина надлежащим образом не исполняла родительские обязанности, и мальчик находился в обстановке, представляющей опасность, не отвечающей требованиям к его воспитанию, то есть семья была в социально опасном положении, но органы системы профилактики этот факт не выявили, мероприятий по защите ребенка не приняли.

Следственные действия продолжаются.

Марина Ковалева