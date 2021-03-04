УрФУ вошел в сотню лучших вузов мира по трем дисциплинам

Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) вошел в 15 предметных рейтингов (в 2020 году – 12) и в четыре отраслевых международного агентства Quacquarelli Symonds (QS). Так, в этом году вуз впервые вошел в топ-100 по направлениям «Нефтегазовое дело», «Социальная политика и управление» и «Гостеприимство и менеджмент досуга», сообщила пресс-служба УрФУ.

Кроме того, в промышленном направлении вуз за последний год поднялся на 50 позиций, войдя в группу 351-400. На 100 позиций УрФУ поднялся по экономике (группа 351-400) и компьютерным наукам (группа 451-500). В предметном рейтинге QS УрФУ значительно продвинулся и по истории, впервые войдя в группу 101-150. По философии университет закрепился в группе 101-150, а по лингвистике — в группе 251-300. В пресс-службе вуза пояснили, что сейчас он занимает вторую строчку среди вузов проекта «5-100» и четвертую строчку среди 40 российских университетов, вошедших в новый рейтинг QS (уступая только МГУ, ВШЭ и СПбГУ).

«УрФУ с каждым годом улучшает свои позиции в мировых рейтингах, что отражает эффективность работы вуза с реальным сектором экономики, его успехи в развитии современных образовательных технологий и действенности мер по стимулированию исследовательской деятельности ученых, которые плодотворно взаимодействуют с коллегами из других стран»,— прокомментировал рейтинг председатель наблюдательного совета, владелец ТМК Дмитрий Пумпянский.

«УрФУ готовит кадры и ведет исследования для промышленности, на полях наук, которые определяют технологический прогресс, включен в систему взаимодействия с индустриальными партнерами. Социально-гуманитарные направления у нас также на исключительно высоком уровне»,— подчеркнул ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) ежегодно составляет международный предметный рейтинг вузов QS World University Rankings by Subject. В нем оценивается показатели по 51 дисциплине в пяти предметных областях. При составлении рейтинга компания анализирует 13,8 тыс. учебных программ в 1 440 университетах по всему миру. При подготовке рейтинга QS опирается на четыре показателя: академическую репутацию вуза, репутацию среди работодателей, количество цитирования на одну публикацию и организационный индекс Хирша (количественный показатель, отражающий научную производительность и влиятельность научных исследований).