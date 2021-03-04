В Мьянме за день протестов погибли 38 человек

В Мьянме в ходе протестов в среду, 3 марта, погибли 38 человек, сообщила спецпосланник генерального секретаря по Мьянме Кристин Шранер Бургенер. С начала февраля погибли больше 50 человек. Арестованы 1,2 тыс. человек.

«Кристина Шранер Бургенер самым решительным образом осудила использование силовиками Мьянмы чрезмерной силы, отметив, что это привело к гибели и ранениям людей»,— говорится в сообщении ООН. Отмечается, что родные в Мьянме не могут связаться с арестованными.

В начале февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста.

О ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Не рой другому Мьянму».