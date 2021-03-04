«Ведомости»: власти обсуждают налог на использование данных россиян для рекламы

Правительство обсуждает введение нового налога для IT-компаний — он коснется только тех, кто пользуется данными россиян для формирования рекламной политики, сообщили источники газеты «Ведомости». Предполагается, что деньги от «цифрового налога» пойдут на поддержку IT-отрасли.

Вопрос обсуждался на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. По информации газеты, на нем были представители «Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», Almaz Capital Partners, а также ассоциаций. Предварительный срок принятия решения по новому налогу — середина 2021 года.

«Новый налог — это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название — "Цифровой налог"»,— сказал один из источников «Ведомостей». В качестве примера он привел использование данных для контекстной рекламы.

Собеседники газеты также рассказали, что на встрече обсуждался вопрос перераспределения доходов бюджета по «налогу на Google» (НДС с цифровых услуг россиянам и юрлицам для зарубежных компаний).

ФНС не ответила на запрос о новом налоге. Пресс-служба Минцифры только сообщила, что перераспределение НДС не обсуждается.

Президент России Владимир Путин в феврале раскритиковал владельцев соцсетей за стремление к прибыли «любой ценой», в том числе в ущерб пользователям. Господин Путин пояснил, что имеет в виду вред от некоторого контента, и добавил, что на это нужно «реагировать».

Ранее АНО «Информационная культура» сообщила, что около 90% российских государственных мобильных приложений передают данные о российских пользователях американским компаниям. Google, Facebook, Microsoft могут использовать эти данные для аналитики пользователей и таргетированной рекламы.

Подробнее — в материале “Ъ” «В государственных приложениях нашли иностранный след».