Союзное все ближе к российскому

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, упрощающий допуск продукции из стран ЕАЭС на рынок госзаказа. Речь идет о закупках товаров, в отношении которых для госзаказчиков установлено требование по импортозамещению — минимальной доли отечественной продукции в объеме закупок. Согласно постановлению №2013 от 3 декабря 2020 года, сейчас такой товар должен состоять в реестрах российской промышленной или радиоэлектронной продукции — проект же разрешает в рамках квоты закупать товары из реестра промышленных товаров стран ЕАЭС.

Отметим, что товары из стран ЕАЭС и сейчас могут учитываться в квотируемых закупках, но производители союза должны были подтверждать страну происхождения товаров по российским правилам. Это вызывало недовольство Белоруссии и Казахстана из-за постоянно меняющихся российских правил локализации и отрезало от участия сборочные производства — страны предлагали использовать в качестве критериев, например, долю созданной добавленной стоимости (см. “Ъ” от 27 августа 2020 года). В ноябре странам удалось договориться о механизме определения страны происхождения товаров для госзакупок на базе ЕЭК — ее решение вступило в силу 11 декабря. Впрочем, условия причисления продукции к евразийской по решению ЕЭК во многом оказались идентичны российским.

Готовность стран ЕАЭС к игре на «российских условиях», вероятно, продиктована ростом привлекательности рынка госзаказа РФ для производителей союза. И ранее крупнейший рынок госзаказа (общий объем госзакупок ЕАЭС — $152 млрд, из них РФ — $126,6 млрд) стал еще более востребованным в условиях «коронакризиса». С одной стороны, интерес подхлестнули вызванные COVID-19 ограничения на внешнюю торговлю и упрочившаяся тенденция стран к экономическому сепаратизму и протекционизму. С другой стороны, российская экономика продемонстрировала в прохождении кризиса бюджетную и финансовую устойчивость.

Впрочем, до сих пор декларируемая взаимная открытость внутренних рынков ЕАЭС не препятствовала возникновению барьеров для такой торговли сообразно политической конъюнктуре. Так, ЕЭК регулярно фиксирует нарушения равного доступа к закупкам (например, ограничение допуска РФ к гособоронзаказу Казахстана или отсутствие взаимного признания электронной цифровой подписи) — в январе же президент Белоруссии лично добивался участия белорусских предприятий в госзакупках РФ. Впрочем, на волне протекционистских настроений и необходимости выполнения квот, которых так долго добивалось оборонно-промышленное лобби, упрощение доступа поставщиков ЕАЭС может выйти за рамки формальностей — если проект Минпромторга утвердит Белый дом; судить об этом можно будет, когда Минфин опубликует данные госзакупок за первый квартал.