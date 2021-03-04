Среди них женщины и дети

На фоне низких банковских ставок и затянувшейся пандемии операции на финансовом рынке в 2020 году стали интересовать более молодых людей. Также выросла доля женщин среди инвесторов. В целом розничные инвесторы стали больше интересоваться акциями, однако в среднем портфель остается сбалансированным и соответствует стратегии «купить и держать».

Проведенный “Ъ” опрос крупных брокеров свидетельствует о постепенном омоложении клиентов, работающих на фондовом рынке. По данным «Тинькофф Инвестиции», за 2020 год российский розничный инвестор в среднем помолодел на год, до 34 лет. Большинству пользователей сервиса от 18 до 38 лет — доля этой категории 70%. Доля клиентов от 18 до 28 лет — всего 27%.

Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов отмечает, что рынок инвестиций становится все более доступным и простым и все больше людей разного возраста, с разным уровнем доходов, местом проживания используют инвестиции и особенно активно начинают пользоваться инвестиционными продуктами люди молодого поколения. Доля клиентов «ВТБ Капитал Инвестиции» возраста до 25 лет в 2020 году выросла с 6% до 7%, 25–35 лет — с 20% до 24%.

И. о. директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой сообщил, что средний возраст клиента в 2020 году достиг 34,8 года, тогда как в 2018 году составлял 36,4 года. По его словам, возраст самой крупной группы инвесторов-мужчин, обсуживающихся в Сбербанке, составляет от 18 до 33 лет, причем число таких клиентов увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза.

Одновременно фондовый рынок начинает все больше интересовать женщин. В «Тинькофф Инвестиции» за год число женщин-инвесторов удвоилось — их доля составляет 31%, в то время как по результатам 2019 года достигала всего лишь 14%. В Сбербанке доля женщин-инвесторов по итогам 2020 года выросла до 48%, а годом ранее составляла 30%.

У других брокеров менее впечатляющие цифры, но они также фиксируют рост интереса женщин к фондовым инструментам. В «ВТБ Капитал Инвестиции» их доля увеличилась на 1 п. п. и сейчас составляет 36%, в «Открытие Брокер» — рост на 1 п. п., до 27,1%. Операционный директор «Фридом Финанс» Галина Карякина сообщила, что доля женщин-инвесторов выросла приблизительно на 10%.

Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов отметил, что мужчин всегда было исторически больше (на них приходится порядка 65% счетов), но признал, что в последнее время доля женщин начинает увеличиваться. Глава управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов сообщил, что у компании соотношение по гендерному признаку остается стабильным и объясняется разным уровнем экономической активности (около 69% клиентов мужчины).

Пандемия спровоцировала рост активности инвесторов в течение нескольких месяцев (март—июнь). Так, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок на 1 клиента выросло на 18%, говорится в исследовании «Тинькофф Инвестиции». В то же время, отмечают там, в 2020 году около 87% инвесторов использовали консервативный подход к инвестированию по принципу buy & hold («покупай и держи»). Торговая активность таких клиентов связана с регулярным пополнением счета и реинвестированием полученного дохода.

Владимир Потапов сообщил, что число клиентов, совершающих хотя бы одну сделку в месяц, не превышает 20% от общего числа клиентов, то есть большая часть из них использует инвестиции как инструмент сохранения и приумножения сбережений, а не для активной торговли. Он отметил, что портфели таких клиентов сформированы и они лишь проводят ребалансировки в случае необходимости. Во «Фридом Финанс» 15% инвесторов совершают сделки до пяти раз в месяц, остальные вкладывают на долгий срок.

Характерная тенденция 2020 года — рост доли инвестиций в акции, добавляет Дмитрий Леснов. По его словам, в условиях весеннего падения стоимости ценных бумаг многие инвесторы увеличивали долю вложений в акции, что позволило им получить весьма высокую доходность за довольно короткий срок. У «ВТБ Капитал Инвестиции» в прошлом году доля акций российских компаний осталась почти неизменной — 19%, но выросла доля иностранных акций — с 2,5% до 12%. Вместе с тем, уточняет Владимир Потапов, около 65% вложений в портфелях клиентов приходится на консервативные инструменты, они следуют принципам диверсификации и осторожно относятся к риску.

Полина Смородская