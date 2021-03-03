В Пензе возбуждено дело о возможном избиении задержанного полицейскими

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту возможного нанесения побоев сотрудниками полиции задержанному. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе управления. Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Информацию о том, что сотрудники управления уголовного розыска избили задержанного по подозрению в вымогательстве мужчину, распространила правозащитная организация «Зона права». 46-летний Виталий Вьюнов был задержан 25 февраля, правозащитники сообщают, что полицейские избили его и угрожали сексуальным насилием. Его адвокат Александр Федулов зафиксировал травмы на видео и написал заявление в СКР. «Мы знаем поименно, кто это сделал, вся информация передана в СКР»,— пояснил “Ъ” господин Федулов. По его словам, проверку проводил следственный отдел Железнодорожного района Пензы регионального СУ СКР.

Сейчас Виталий Вьюнов находится в СИЗО, 26 февраля он был взят под арест на два месяца по делу о вымогательстве.

В УМВД по Пензенской области сообщили, что ранее неоднократно судимый мужчина 1974 года рождения был задержан, но когда его везли в отдел полиции, он выпрыгнул из служебного автомобиля. Его поймали и доставили в ОВД.

«Руководством территориального органа будет дана оценка полноте принятых сотрудниками мер по отношению к подозреваемому в тяжком преступлении»,— сообщили в полиции.

Сергей Петунин, Саратов