ДТС расторгла контракт на ремонт Шлиссельбургского шоссе

Дирекция транспортного строительства расторгла с компанией «Возрождение» контракт на капремонт Шлиссельбургского шоссе в Петербурге стоимостью 1,06 млрд рублей. Он был заключен с подрядной организацией в 2017 году и действовал до января 2022 года.

Как сообщается на сайте госзакупок, исполнение контракта с ПО «Возрождение» прекращено. Стоимость выполненных работ оценивается в 560 млн рублей.

По данным «Фонтанка.ру», стороны не имеют претензий друг к другу. В «Возрождении» пояснили, что у компании возникли «проблемы с дальнейшим строительством».

Напомним, что в апреле прошлого года в перечень выявленных объектов культурного наследия был влкючен «участок Шлиссельбургского тракта с лицевой фоновой застройкой». В Смольном поясняли, что сохранившаяся историческая застройка и замощенная булыжником дорога представляют единую историческую ценность.