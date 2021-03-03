В Новороссийске фермеров уличили в афере с субсидиями на 600 тысяч рублей

В Новороссийске 50-летнюю главу фермерского хозяйства и ее 26-летнего родственника подозревают в мошенничестве при получении субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарского края.

По информации ведомства, обвиняемая зарегистрировала близкого родственника как владельца подсобного хозяйства по производству крольчатины. Затем злоумышленники приобрели подложные документы о якобы приобретении 1,5 тыс. голов молодняка кролика. После этого предоставили сведения на возмещение части затрат и получили субсидию более 600 тыс. руб.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На днях дело передали в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как писал “Ъ-Кубань”, в отношении руководства ООО «Приазовский Винный Дом» возбуждено дело о мошенничестве с субсидиями, выделенными на закладку и уход за виноградниками. Следствие считает, что фигурантами было незаконно присвоено более 90 млн руб.

Наталья Решетняк