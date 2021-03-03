Жителя Казани обвиняют в серийных убийствах и изнасилованиях

48-летнему жителю Казани предъявили обвинение в нападениях в 2009-2017 годах на шестерых девушек и женщин 17-35 лет, трое из которых были убиты. Как сообщило СУ СКР по Татарстану ему инкриминируется п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).

«Мужчина полностью раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствам совершенных преступлений»,— отмечает ведомство.

Обвиняемого установили по ДНК в результате сопоставления ранее собранных биологических материалов. На него вышли в ходе проверки подозрений о причастности к другому преступлению.

Как считает следствие, первой жертвой обвиняемого была 30-летняя женщина. Ее тело с черепно-мозговой травмой и следами изнасилования было обнаружено летом 2009 года в лесопосадке в Авиастроительном районе Казани. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), но расследование не дало результатов. Лишь через 11 лет криминалисты в ходе работы над раскрытием преступлений прошлых лет с применением новейших методик исследовали вещественные доказательства и обнаружили «полное совпадение ДНК».

Следствие продолжается. Не исключено, что в ходе него будут выявлены новые эпизоды преступной деятельности, отмечают в СУ СКР.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"