Количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло 347

Минздрав Татарстане сообщил о четырех новых случаях смерти от COVID-19 в регионе. Речь идет о трех женщинах 1940, 194 и 19524 годов рождения, а также мужчине 1950 года рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии на 3 марта 2021 года власти республики сообщили о 347 умерших от коронавируса.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"