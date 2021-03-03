Количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло 347

Минздрав Татарстане сообщил о четырех новых случаях смерти от COVID-19 в регионе. Речь идет о трех женщинах 1940, 194 и 19524 годов рождения, а также мужчине 1950 года рождения.
«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии на 3 марта 2021 года власти республики сообщили о 347 умерших от коронавируса.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»