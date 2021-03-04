Все майнинг и майнинг к себе У екатеринбуржцев вырос спрос на оборудование для генерации криптовалют

Зимой 2020–2021 годов у жителей Свердловской области вырос спрос на видеокарты для майнинга криптовалюты. Аналитики онлайн платформ «Яндекс.Маркет» и AliExpress отмечают, что спрос на новые видеокарты в этот период был аномально высоким. Представители вторичного рынка — «Авито» также заметили рост. Так, в феврале оборудованием для майнинга стали интересоваться в 2,9 раза чаще, чем годом ранее. Эксперты первичного рынка считают, что цены на оборудование, из-за его дефицита, могут расти до лета.



По данным аналитиков сервиса «Авито» в феврале 2021 года екатеринбуржцы стали интересоваться видеокартами в 2,9 раза чаще, чем в феврале 2020 года. При этом количество объявлений об их продаже в сервисе стало на 15% больше.

В сравнении с 2019 годом, в феврале 2021 года видеокарты у екатеринбуржцев стали востребованней также в 2,9 раза. Как отмечают аналитики сервиса, это говорит о том, что в течение двух предыдущих лет интерес к ним был стабильным.

В пресс-службе AliExpress Россия отмечают, что в январе–феврале 2021 года продажи видеокарт в Екатеринбурге выросли в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж этого года стали видеокарты Nvidia. В офлайн магазине «Никс», “Ъ-Урал” также заявили, что спрос на видеокарты заметно вырос.

Возросший интерес к оборудованию, которое используют для майнинга криптовалют, аналитики связывают с ростом стоимости биткоина: в январе она росла несколько недель подряд. В феврале биткоин вырос в цене почти в два раза с $32 тыс. В феврале прошлого года его стоимость составляла чуть меньше $10 тыс. На 3 марта, по данным сайта Coinmarketcap, стоимость биткоина варьируется около $52 тыс.

По данным «Яндекс.Маркета», согласно переходам пользователей в интернет-магазины, этой зимой среди пользователей из Свердловской области был зафиксирован «аномально высокий спрос» на видеокарты.

«Пик интереса к категории пришелся на 16 декабря — за неделю (с 9 по 16 декабря) количество переходов на предложения видеокарт выросло почти на 50%. Высокий спрос держался весь декабрь — в конце 2020-го жители Свердловской области интересовались видеокартами примерно в два раза чаще, чем в декабре 2019 года. Повышенный интерес на категорию сохраняется до сих пор»,— рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе сервиса.

Как отмечают эксперты сервиса, в течение 2020 года россияне в среднем искали видеокарты стоимостью около 25 тыс. руб. Но с середины прошлого года этот показатель начал увеличиваться. Сейчас средняя стоимость наиболее популярных предложений на сервисе составляет более 65 тыс. руб. По данным за январь–февраль, в 31% случаев пользователи Яндекс.Маркета отдают свое предпочтение видеокартам MSI. На ASUS пришлось 22% переходов, а на GIGABYTE — 20%. Самой популярной моделью стала видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio 8GB со средней стоимостью около 144 тыс. руб.

Эксперт категории «Компьютерная техника» Яндекс.Маркета Кирилл Родин рассказал, что из-за высокого ажиотажа рынок предлагает меньше товара, который сразу же скупают и с каждой поставкой происходит повышение цен.

«Даже если интерес майнеров начнет снижаться, то цены вряд ли опустятся в ближайшие месяцы. На мой взгляд, текущая ситуация скорее всего продлится до лета — Nvidia планирует во втором квартале запустить серию профессиональных видеокарт для майнинга и программно снизить производительность геймерских видеокарт в майнинге»,— рассказал Кирилл Родин.

По его мнению, разделение геймеров и майнеров, конъюнктура криптовалютного рынка и возможности производителей в восстановлении мощностей могут повлиять на снижение дефицита и возвращение рынка в прежнее состояние.

Мария Игнатова