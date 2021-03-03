На Ямале готовы отменить запрет на работу общепита в ночное время

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отменят запрет на работу заведений общественного питания после 23:00, сообщил региональный штаб со ссылкой на директора государственно-правового департамента округа Дмитрия Погорелого. Кроме того, в школах и детских садах региона разрешат проводить праздники и утренники с участием родителей.

По словам господина Погорелого, правовой акт об изменениях постановления о режиме повышенной готовности будет разработан совместно с Роспотребнадзором. Изменения вступят в силу после подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

С начала пандемии на Ямале коронавирусной инфекцией заразились 37 215 человек. Из них больше 35 тыс. уже выздоровели, 401 пациент скончался.

Михаил Мананников