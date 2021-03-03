Депутата Тюменской облдумы оштрафовали на 1 тыс. руб. за распространение экстремистских материалов

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Соответствующее решение вынес Тобольский городской суд, который оштрафовал парламентария на 1 тыс. руб. Информацию об этом “Ъ” подтвердил сам господин Юхневич.

«Заседание продлилось не более десяти минут. Раз меня признали виновным, я не смогу участвовать в выборах в течение одного года»,— рассказал Юрий Юхневич. Отметим, что в сентябре состоятся выборы в Тюменскую облдуму.

Напомним, господин Юхневич был задержан сотрудниками полиции днем в среду в Тобольске. Депутата обвинили в распространении экстремистских материалов. Как пояснили в региональном отделении партии, речь шла о видеоролике «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002», опубликованном на странице Юрия Юхневича во «ВКонтакте» (в настоящее время ролик удален). Депутат свою вину не признает и считает, что в размещенном им ролике говорилась правда о партии власти.

Анастасия Реутова, Екатеринбург