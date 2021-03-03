Тюменского депутата задержали за распространение экстремистских материалов

В Тобольске (Тюменская область) задержали депутата Тюменской областной думы от КПРФ Юрия Юхневича. Как сообщает Telegram-канал «Тюмень активная», на господина Юхневича составлен протокол по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Информацию о своем задержании Юрий Юхневич подтвердил “Ъ”. По его словам, причиной задержания стало распространение ролика о «жуликах и ворах», связанного с «Единой Россией». Как рассказал депутат, сейчас он едет с полицейскими в горком для изъятия компьютеров.

Как сообщает региональное отделение КПРФ, господина Юхневича обвиняют в том, что он на своей странице «ВКонтакте» 5 сентября разместил ролик «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002». К настоящему времени материал со страницы удален. По данным реготделения, за Юрием Юхневичем приехали в штаб Тобольского горкома КПРФ и доставили в отдел «Э».

«Возможно, истинные причины задержания связаны со встречей, которую депутат провел 23 февраля на площади Победы Тобольска, на которой планировалось рассмотреть вопрос о преследованиях по политическим мотивам. Полиция пыталась препятствовать ее проведению, хотя данная площадь является гайд-парком и проводить публичные мероприятия здесь можно без согласования»,— сообщает региональное отделение партии. Также там добавляют, что в соответствии с законом «О статусе депутата Тюменской областной думы» депутат обладает неприкосновенностью, за нарушение которой предусмотрена ответственность.

Отметим, что накануне Юрий Юхневич предложил облдуме вернуть прямые выборы мэров и внес законопроект в заксобрание о возврате муниципальных выборов глав Тюмени, Тобольска и Тюменского района.

Ранее господин Юхневич выступал против повышения пенсионного возраста и разрешения голосовать на выборах в Тюменской области вахтовикам.

Мария Игнатова, Екатеринбург