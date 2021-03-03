Калви заявил о сильном влиянии своего уголовного дела на инвестклимат в России

Основатель Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви сообщил, что уголовное дело в его отношении отразилось на инвестиционном климате в России. По его словам, он многое сделал «для защиты имиджа России на международном инвестиционном уровне и привлекал колоссальное количество инвестиций — больше $3 млрд инвестиций».

«Я считаю, что влияние было сильное. Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России»,— заявил господин Калви журналистам (цитата по «Интерфаксу»). «Даже после ухудшения геополитического климата я продолжал привлекать инвестиции в Россию и защищать имидж страны. Я думаю, что все бизнес-сообщество чувствовало, что если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека»,— сказал бизнесмен.

«В любом случае я думаю, что если у меня будут физические возможности, когда этот процесс закончится, я планирую продолжать свою инвестиционную деятельность»,— сказал Майкл Калви. Он также сообщил, что процесс по его делу безосновательно затягивается. «Уже два года процесс идет, и вместо того, чтобы продолжать нашу работу — инвестиции в российскую экономику, мы тратим время на этот безосновательный процесс»,— заявил бизнесмен.

«Тем не менее я верю в российскую судебную систему и убежден, что рано или поздно суд подтвердит нашу невиновность»,— сказал господин Калви. Он отметил, что Baring Vostok не планирует выходить из капитала банка «Восточный» в ближайшее время.

Мещанский суд Москвы 2 февраля приступил к рассмотрению по существу так называемого дела Baring Vostok в отношении Майкла Калви и его коллег. Основными фигурантами уголовного дела являются господин Калви и его партнер француз Филипп Дельпаль. Они были задержаны и арестованы в феврале 2019 года, позже переведены под домашний арест.

Основанием для дела стало то, что, господин Калви, являясь владельцем «Первого коллекторского бюро», взял у «Восточного» кредит на 2,5 млрд руб., но вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Фигуранты дела свою вину не признают.

«Восточный» больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала «Восточного», «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна — 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение в конце октября 2020 года.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Иностранцы не поняли, что растратили».