Гособвинение запросило 13 лет колонии Владимиру Васильеву, устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге

Прокуратура запросила 13 лет колонии общего режима с лишением водительских прав на три года для Владимира Васильева, который летом 2019 года в центре Екатеринбурга устроил ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Ему вменяется ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч.6 п. «а» ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным ведомства, 4 августа 2019 года Владимир Васильев находился в квартире на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге. Там он нашел ключи от автомобиля Kia Rio, который принадлежал его знакомому. Воспользовавшись состоянием сильного алкогольного опьянения владельца машины, Васильев с другом забрали ключи и уехали.

Около 5:29 подсудимый, проезжая по улице Малышева, он превысил скорость до 90 км/ч, говорится в сообщении прокуратуры. Из-за состояния алкогольного опьянения Владимир Васильев не справился с управлением автомобиля и столкнулся со строящими на перекрестке улиц Малышева и Московской автомобилями SsangYong и Lada Granta. После столкновения один из автомобилей отбросило на впереди стоящий автомобиль Toyota Corolla, который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате происшествия два человека погибли, один получил тяжкие телесные повреждения.

Следующее заседание в Ленинском райсуде состоится 4 марта. На нем выступит сторона защиты.

Михаил Мананников