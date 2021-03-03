Генконсульства Германии, Франции и Чехии в Екатеринбурге начали принимать посетителей

Генеральные консульства Германии, Франции и Чехии в Екатеринбурге после перерыва из-за пандемии коронавируса снова начали принимать посетителей. Но визы выдаются в ограниченном формате, пишет «Интерфакс». Так, выдать визу в Германию могут медицинскому и научно-медицинскому персоналу и представителям сферы ухода за престарелыми, сезонным работникам сельского хозяйства, работникам в сферах товарных перевозок и транспорта, моряками (для проезда в порт отправления судна или в аэропорт для возвращения в третью страну). Также получить визу можно для частной поездки, но при наличии «экстренной причины семейного свойства» (свадьба, смерть, похороны) представителей ряда стран и другие, рассказали агентству в генконсульстве Германия в Екатеринбурге.

Генеральное консульство Чешской Республики в Екатеринбурге с 1 марта возобновили временно приостановленную регистрацию заявителей для подачи заявлений на получение долгосрочных виз и пребывания. Но уже 2 марта данная работа была вновь приостановлена в связи с тем, что свободные места для приема заявлений на март были заняты. Генеральном консульстве Франции в Екатеринбурге сообщили, что сотрудники трудятся в обычном режиме, помогают посетителям решать текущие вопросы. Выдачей виз генконсульство не занимается с 2012 года.