В Ярославской области сняли часть ковидных ограничений

В Ярославской области в связи со стабилизацией эпидемической обстановки снимается ряд ограничений, введенных для противодействия распространению коронавируса, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что в последнее время в области сокращается прирост заразившихся COVID-19.

«Большую роль играет вакцинация населения от коронавируса — первый этап которой прошли уже более 40 тыс. человек. Благодаря ответственному подходу граждан и работе врачей, мы готовы сделать еще один шаг в сторону возвращения к привычному укладу жизни — снимаем часть существующих ограничений»,— написал господин Миронов.

В Ярославской области с 3 марта разрешено с полной загрузкой работать гостиницам. В штатный режим работы переходят МФЦ. С 4 марта режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет носит только рекомендательный характер.

Губернатор отметил, что в Ярославской области по-прежнему действует обязательный масочный режим.

Антон Антонов