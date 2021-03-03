Для застройки 12 га липецкого микрорайона разработают проект

Корпорация Дом.РФ проводит тендер на запрос коммерческих предложений для определения начальной (максимальной) цены договора при закупке на разработку проекта внесения изменений в проект планировки (ППТ) и межевания территории микрорайона Университетский в Липецке, следует из данных Сбербанк-АСТ. ППТ «Университетского» был утвержден в 2014 году. Изменения коснутся участков площадью 8 и 4 га для жилищного строительства и размещения объектов образования в соответствии с требованиями стандарта комплексного развития территории, следует из документации. По данным Сбербанк-АСТ, тендер проводится с 15 по 21 января, однако его статус до сих пор указан как «в процессе проведения».

В конце 2020 года местные СМИ сообщили о возможности строительства на участке жилых домов от 6 до 12 этажей, школы на 1,2 тыс. мест, детского сада, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Концепция застройки на основе стандарта комплексного развития освоения территорий была одобрена градостроительным советом Липецка. О возможном объеме жилья на площадке на запрос «Ъ» в региональной администрации не ответили, сославшись на отсутствие ППТ. В Дом.РФ также комментарии в отношении липецкой площадки сочли преждевременными.

Ирина Лобанова