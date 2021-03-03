В Татарстане от коронавируса планируют привить 1,7 млн человек

На территории Татарстана от коронавируса планируют провакцинировать порядка 1,7 млн человек. Об этом на встрече с представителями СМИ заявил глава региона Рустам Минниханов.

«Наша задача вакцинировать 1,6–1,7 млн человек. И какое-то количество людей уже имеют антитела, поскольку переболели, может быть, в бессимптомной форме», — отметил господин Минниханов.

Он добавил, что число антител в организме постепенно падает, в связи с этим «нельзя успокаиваться тем, что переболел».

На сегодняшний день в Татарстане провакцинировали 84,4 тыс. человек, в том числе 20,3 тыс. человек, получивших вторую дозу. 42% от числа провакцинированных составляют пожилые люди.

"Ъ-Казань"