В Волгограде оштрафовали врача за ложный донос на сотрудника полиции

Центральный районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор 51-летнему заведующему отделением травматологии и ортопедии — врачу травматологу-ортопеду одной из больниц города Сергею Абросимову. Он обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в декабре 2019 года полицейский привлек обвиняемого к административной ответственности за мелкое хулиганство в аэропорту Волгограда. Предположительно, после этого врач обратился с заявлением в Волгоградский следственный отдел на транспорте СК РФ с просьбой провести проверку и привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые якобы избили его, когда он находился в аэропорту.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Мария Шахрай