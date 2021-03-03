Ркаил Зайдуллин избран председателем Союза писателей Татарстана

Депутат Госсовета Татарстана («Единая Россия»), татарский поэт и драматург Ркаил Зайдуллин избран новым председателем Союза писателей республики. Решение принято на XIX съезде организации, вмеотрошм участвовало более 200 делегатов. Кандидатура господина Зайдуллина проучила 122 голоса.

На пост председателя также претендовал татарский поэт Рамис Айметов (замен голосовали 74 делегата). Бывший председатель союза Рафис Курбанов и главный редактор «Мадани жомга» Вахит Имамов, чьим кандидатуры также были выдвинуты делегатами, взяли самоотвод.

С 2016 года Союз писателей Татарстан возглавлял Данил Салихов. Его кандидатура на новый срок не выдвигалась.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"