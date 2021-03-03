ЖИИвее всех живых

Сайт генеалогических исследований MyHeritage предложил пользователям новый сервис DeepNostalgia, позволяющий с помощью технологий ИИ «оживить» изображение на фото давно умерших родных. На анимированном изображении человек, которого уже нет на свете, улыбается, поворачивает голову, моргает и выглядит вполне живым. Спрос на новый сервис оказался настолько высоким, что уже в первые дни приложение несколько раз прекращало работу из-за перегрузки сайта.

На днях на популярном сайте My Heritage, на котором можно составить генеалогическое древо своей семьи, исследовать семейную историю по архивам или заказать анализ ДНК, появился новый сервис, который моментально стал темой №1 в соцсетях. Сервис Deep Nostalgia с помощью технологий ИИ предлагает пользователям увидеть живыми лица давно умерших родных. В подтверждение того, что это действительно работает и работает убедительно, в MyHeritage выложили анимированные изображения королевы Виктории, Марка Твена, Роберта Корнелиуса, Чарльза Дарвина, Чарльза Диккенса, Флоренс Найтингейл, а также минутное рекламное видео, в котором Авраам Линкольн, оживленный по той же технологии, рассказывает о том, как он исследовал историю своей семьи на My Heritage.

Процесс «оживления» очень прост. Пользователю нужно, предварительно зарегистрировавшись на сайте, загрузить любое фото портретного типа в приложение, и на выходе он получает 15-секундную анимацию, на которой изображенный человек ведет себя, как живой, улыбается, задумчиво смотрит вдаль, вглядывается в зрителя и т. д. При этом качество загружаемых фотографий не имеет значения, так как снимки низкого качества предварительно проходят обработку в специальном приложении MyHeritage и становятся четкими и контрастными.

Сама технология для «оживления» была разработана израильской компанией D-ID.

Специалисты обучили алгоритмы на основе подготовленных видео живых людей, где те улыбаются, поворачивают голову, двигают глазами, и получили дипфейк — поддельные анимированные изображения, созданные на основе реальных изображений.

При загрузке какого-либо изображения программа автоматически подбирает наиболее подходящее для этого конкретного случая подготовленное видео, и уже оно задает движения для изображения. Как это работает, D-ID продемонстрировали в своем ролике. В случае с Deep Nostalgia разработчики сознательно отказались от использования звукового сопровождения (исключение лишь Авраам Линкольн с рекламой), чтобы «избежать создания людей-дипфейков».

Основатель и глава MyHeritage Гилад Яфет, представляя новый сервис, пообещал, что пользователи обязательно захотят воскликнуть «ух ты!», когда увидят результат. По его словам, с помощью такой анимации «мы можем увидеть, какими могли бы быть лица наших любимых родных», и это такой «совершенно новый способ погрузиться в историю семьи». Однако компания убедительно призывает использовать сервис только по назначению и не загружать фотографии тех людей, которые еще живы, не получив предварительно их согласия.

В первые же 48 часов работы через Deep Nostalgia были «оживлены» более 1 млн фотографий (и если бы не ограничение — бесплатно «оживить» можно только пять изображений,— эти цифры были бы еще выше). Эти ожившие изображения давно умерших родных уверенно заполонили соцсети.

Комментарии под ними варьировались от «как удивительно», «радостно», «потрясающе» до «зачем?» и «жутковато», «пугающе».

Наигравшись с предками, пользователи начали загружать фотографии умерших знаменитостей, музыкантов (усталый Бетховен думает о превратностях жизни), политиков (Ленин с характерным прищуром всматривается в светлое будущее), актеров, ученых (Эйнштейна «оживили» прямо с высунутым языком). Потом в ход пошли любые изображения лиц, включая рисунки, картины («Джоконда» с той же загадочной улыбкой), памятники (памятник Криштиану Роналду), статуи («Давид» Микеланджело), бюсты (ставший героем многочисленных мемов бюст Криштиану Роналду), комиксы, книжные иллюстрации, компьютерные игры и т. п. Из-за высокого спроса на «оживление» изображений страница Deep Nostalgia регулярно зависала, не выдерживая нагрузки.

Между тем многие пользователи выражают обеспокоенность тем, как могут быть использованы загруженные на сайт MyHeritage фотографии, учитывая уровень развития дипфейков в последнее время. В MyHeritage заверяют, что никаким третьим лицам загруженные фото не передаются. Между тем, например, в 2017 году компьютерные сети компании были взломаны, и хакерам удалось похитить адреса и пароли более 92 млн пользователей.

Алена Миклашевская