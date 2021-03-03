На реконструкцию Ленинского рынка в Ярославле потратят 200 млн рублей

В Ярославле новый собственник Ленинского района планирует вложить в его реконструкцию 200 млн руб. Эта информация прозвучала сегодня, 3 марта, на заседании муниципалитета Ярославля. Отмечается, что при проведении реконструкции будет сохранено основное назначение рынка.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что рынок Ленинского района Ярославля, принадлежавший мэрии города, был продан 5 ноября 2020 года московской компании ООО «Дордой» по начальной цене аукциона за 145,27 млн руб. До этого мэрия Ярославля безуспешно пыталась продать рынок пять раз. Общая площадь территории рынка составляет 6,6 тыс. кв. м. На территории расположено двухэтажное здание площадью более 3,4 тыс. кв. м. и одноэтажное здание площадью 72,9 кв. м.

Дарья Сабаева