Определен подрядчик для достройки проблемного дома в Кировском районе Перми

Контракт на завершение строительства проблемного дома на ул. Юнг Прикамья, 14, в Перми будет заключен с ООО «КС-Девелопмент», ставшим победителем аукциона. Компания оценила свою работу в 12,2 млн руб.

Подрядчик должен разработать проект, согласовать его и завершить строительство. Дом должен быть сдан в эксплуатацию в течение 11 месяцев.

По данным краевого минстроя, в ближайшее время будет заключен контракт на проектирование достройки дома на ул. Екатерининской, 175. Разработка проекта по завершению строительства дома на ул. Толмачева, 15, находится в процессе — проводится экспертиза смет проекта, разработанного для достройки в 2019 году.