В Казани у туриста из Занзибара выявили внебольничную пневмонию

В казанском аэропорту госпитализировали туриста из Занзибара. Как сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева, у мужчины выявлена внебольничная пневмония.

«Диагноз — „внебольничная пневмония“. Турист прилетел из Занзибара, по малярии результат отрицательный», — отметила госпожа Замалиева.

По ее словам, вместе с заболевшим туристом летели еще 329 пассажиров, включая 137 человек из других регионов страны. Данные по контактным ведомство уже передало в Минздрав Татарстана. При проявлении симптомов их протестируют на COVID-19.

Отмечается, что всего за сутки в аэропорту Казани досмотрели почти 4 тыс. туристов, включая 797 пассажиров из-за рубежа.

"Ъ-Казань"