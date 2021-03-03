«Абрау-Дюрсо» вложила 8,5 млн рублей в производство масла из виноградных косточек

ГК «Абрау-Дюрсо» начала выпуск масла из виноградной косточки. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе компании.

Первую тестовую партию произвели в 2020 году. Из 800 тонн виноградной выжимки получилось 16 тонн виноградного масла первого холодного отжима. В линейку входят масла из белого и красного винограда, а также моносепажные позиции из «шардоне» и «рислинга».

«Несмотря на то что "Абрау-Дюрсо" — это в первую очередь винная компания, мы стремимся к диверсификации продукции, сохраняя наш первоисточник — виноград. Из него мы производим игристые и тихие вина, а теперь и масло из виноградных косточек. В процессе работы над новинкой для нас было важно не просто выпустить новый продукт, но сделать его уникальным», -заявил президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

По данным компании, вся производственная цепочка, кроме отжима, происходит на мощностях ГК «Абрау-Дюрсо». Инвестиции в запуск производства составили 8,5 млн руб. Масла выпускаются в бутылках из темного стекла объемом 250 мл. Уже сейчас они представлены в магазинах и ресторанах на территории Абрау-Дюрсо. Кроме того, в ближайшее время продукция появится в фирменных магазинах «Абрау-Дюрсо», а затем и в федеральных торговых сетях. По словам Павла Титова, компания в будущем намерена стать лидером по производству в этом сегменте.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в августе 2020 года Сбербанк открыл «Абрау-Дюрсо» кредитные линии в общем размере 6 млрд руб. Из них 3,5 млрд руб. будет направлено на инвестиционные цели, а 2,5 млрд руб. – на оборотные нужды. Известно, что часть средств должны были пойти на приобретение активов хозяйства «Юбилейная», а затем на ее модернизацию и развитие.

Алексей Белянин