Программа Михалкова «Бесогон» вернется в телеэфир

Программа режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» вновь начнет еженедельно выходить в эфире телеканала «Россия 24» с 6 марта. С мая 2020 года выпуски публиковались только на YouTube после того, как один из них был снят с телевизионного эфира.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24"»,— приводит слова господина Михалкова его пресс-служба (цитата по «РИА Новости»). Режиссер заявил, что возвращение на канал «не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями».

Никита Михалков рассказал, что в течение майских праздников на канале покажут выпуски программы, которые ранее вышли на YouTube. «В мае запланирована ретроспектива выпусков программы Никиты Михалкова»,— подтвердил главный редактор канала Евгений Бекасов.

2 мая 2020 года телеканал снял с эфира повтор программы, где господин Михалков рассказывал о Билле Гейтсе, который якобы чипирует население с помощью вакцинации. Позже он заявил, что некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска его программы.

Подробнее о программе Никиты Михалкова — в колонке Дмитрия Бутрина «Окончание пьесы для механического пианино».