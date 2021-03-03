В Демском районе Уфы полностью восстановили водоснабжение

Администрация Уфы сообщила, что в Демском районе полностью восстановлено водоснабжение, отключенное вчера вечером из-за аварии.

Днем 2 марта при проведении земельных работ на улице Генерала Кусимова был поврежден водопровод, в результате чего без воды остались, по данным администрации, 96 многоквартирных и 54 частных дома. Холодное водоснабжения восстановили около четырех часов утра 3 марта.

Как отмечают в мэрии, сейчас рабочие ремонтируют магистральную трубу, а поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы откачивает разлившуюся в результате повреждения воду.

Анна Соколова