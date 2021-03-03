УФАС Башкирии обязало горсовет Салавата изменить положение о распоряжении нежилым фондом

Региональное управление ФАС вынесло городскому совету Салавата предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Документ был вчера опубликован в базе решений ведомства.

Как следует из текста предупреждения, в 2016 году салаватский горсовет принял положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципального нежилого фонда, которое содержит «ограничения в части размера общей площади государственного или муниципального имущества», передаваемого в аренду или пользование. По мнению УФАС, это может привести к ограничению или недопущению конкуренции.

Ведомство обязало горсовет Салавата в течение 30 дней внести изменения в положение и исключить спорный пункт из документа.

Анна Соколова