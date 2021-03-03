Еще у 49 человек в Татарстане выявили коронавирус

За сутки в Татарстане зарегистрировали 49 новых случаев коронавируса. Один из них оказался завозным, остальные — контактные. 22 человека госпитализированы, 27 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении штаба по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — трое несовершеннолетних и 15 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 25 новых случаев, в Набережных Челнах — 13, в Нурлатском районе — пять, в Высокогорском и Лаишевском — по три, в Алькеевском, Бавлинском, Мензелинском — по два, в Азнакаевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Кукморском, Нижнекамском и Пестречинском — по одному.

«На 23 марта в Татарстане зарегистрирован 18 131 случай COVID-19.Выздоровело за весь период 14 783, в том числе 91 за минувшие сутки», — отмечается в сообщении.

С начала пандемии от коронавируса в Татарстане скончались 343 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"