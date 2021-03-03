Завершено расследование уголовного дела экс-депутата заксобрания Ямала Павла Крюкова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего генерального директора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз (ННГ)», экс-депутата законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Павла Крюкова, сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Как сообщила пресс-служба окружного следственного управления СКР, с 2016 по 2017 год Павел Крюков не менее девяти раз как лично, так и через посредника получил через посредника коммерческий подкуп на общую сумму 21,5 млн руб. за незаконные действия в интересах коммерческой организации. Посредником выступал заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров.

В частности, Крюков способствовал признанию одного из хозяйствующих субъектов победителем в конкурсах на заключение многомиллионных контрактов по работам в сфере добычи углеводородов. По данным прокуратуры, он потребовал от другого предпринимателя личный снегоход стоимостью 1,7 млн руб. и оплату новогоднего корпоратива «Газпромнефть-ННГ» стоимостью более 1,1 млн руб. за предоставление объемов строительно-монтажных работ.

Кроме того, следствие установило, что Крюков дал взятку Порфирову, организовав за счет средств «Газпромнефть-ННГ» полет на вертолете стоимостью 257 тыс. руб. Еще две взятки на сумму более 320 тыс. руб. Реваз Порфиров получил от начальника управления производственной безопасности нефтяной компании за общее покровительство и освобождение юрлица от административной ответственности.

Следствие предъявило Павлу Крюкову обвинение в незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего и даче взятки в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204, ч.1 ст.30, ч.8 ст.204, п. б ч.4 ст.291 УК РФ), Ревазу Порфирову — в посредничестве в коммерческом подкупе и получении взятки (ч.3 ст.204.1, ч.3 ст.290, ч.1 ст.30 ч.3 ст.204.1 УК РФ). Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Ноябрьский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.

Михаил Мананников