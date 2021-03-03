За сутки от коронавируса в Башкирии умерли четыре человека

В Башкирии за сутки выявлено 136 заболевших коронавирусом, сообщает региональное министерство здравоохранения. Общее количество больных COVID-19 составило 28 992 человека. В стационарах проходят лечение 272 пациента, из них 19 — в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении — 5 270 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре случая смерти от COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 284 человека.

Суточный прирост выявленных пациентов с внебольничной пневмонией составил 179 человек.

Майя Иванова