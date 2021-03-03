В 2020 году в Ленобласти возросло число предприятий малого и среднего бизнеса

За прошлый год в Ленобласти увеличилось количество предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил сегодня губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в регионе сейчас насчитывается 64,5 тыс. предприятий МСБ, что на 1% больше по сравнению с 2019 годом. Александр Дрозденко добавил, что по итогам прошлого года всего в пяти регионах РФ наблюдалась положительная динамика количества субъектов МСБ. Помимо Ленобласти это Республика Адыгея, Бурятия, Чукотский автономный округ и Чеченская Республика.

В целом по России количество предприятий МСП в 2020 сократилось на 3,9 %, резюмировал чиновник.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что объем вложений в основной капитал Ленинградской области увеличился на 5,2% по итогам 2020 года.

Ольга Кантемирова