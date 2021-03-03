Объявлен конкурс на должность нового главы Тольятти

Прием документов от соискателей на конкурс на пост главы Тольятти стартует 9 марта текущего года. Он завершится 9 апреля. Об этом в среду сообщает городская дума.

«Рейтинговым голосованием установлены и десять членов конкурсной комиссии, назначаемых думой г.о.Тольятти. Тем самым дан старт конкурсу»,– говорится в сообщении.

В список членов комиссии вошли председатель городского парламента Николай Остудин, глава фракции политической партии «Единая Россия» в гордуме Дмитрий Микель, председатель комиссии по социальной политике думы, директор школы №90 Виталий Подоляко, первый зампред думы Юрий Сачков и зампред и руководитель местной фракции КПРФ Ольга Сотникова. Также в список включили председателя комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Павла Митковского, депутата Госдумы Владимира Бокка, зампреда Общественной палаты Тольятти второго созыва Владимира Гусева, ректора ТГУ Михаила Криштала и члена комиссии по помилованию при губернаторе Самарской области Виталия Минчука.

Прежний глава Тольятти Сергей Анташев покинул свой пост. Его заявление об отставке было принято в среду. Ранее СМИ со ссылкой на тольяттинское отделение «Единой России» написали, что члену партии, парламентарию Самарской губернской думы и главному врачу тольяттинской клинической больницы №5 Николаю Ренцу было поручено участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Тольятти. Однако в пресс-службе регионального отделения «Единой России» сообщили “Ъ”, что таких сведений к ним не поступало и информацию не подтвердили.

Георгий Портнов